В Кремле раскрыли детали голосования Путина по Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не определился с датой собственного голосования по изменениям в конституцию, однако самое позднее, когда он сможет это сделать — 1 июля. С таким комментарием выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, точная дата, когда Путин проголосует, будет обнародована заранее.
Представитель Кремля напомнил, что президент, как любой гражданин РФ, может досрочно побывать на избирательном участке, прийти непосредственно в день голосования 1 июля, либо, как житель Москвы, высказать своё мнение в электронном формате, передает РИА ФАН.
Тем временем, бывший глава правительства, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уже отдал свой голос по вопросу поправко в Основной закон. Как уточняет RT, он опустил бюллетень на избирательном участке в московской гимназии №1448 на улице Довженко.
Сегодня стартовало предварительное голосование. По данным Центризбиркома, пока никаких сбоев не отмечено.
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