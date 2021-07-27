В Кремле раскритиковали позицию Польши по «Северному потоку-2»
Кремль не понимает негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Слова пресс-секретаря приводит ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что близкий к завершению проект газопровода полезен для Европы и обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности» региона.
Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что власти страны в течение нескольких лет пытались замедлить строительство «Северного потока-2», напоминает RT. По мнению дипломата, чем дольше газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза, отмечает РИА ФАН.
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