В Кремле раскритиковали позицию Польши по «Северному потоку-2»

Кремль не понимает негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»

Слова пресс-секретаря приводит ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что близкий к завершению проект газопровода полезен для Европы и обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности» региона.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что власти страны в течение нескольких лет пытались замедлить строительство «Северного потока-2», напоминает RT. По мнению дипломата, чем дольше газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства Евросоюза, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток-2ПольшаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры