В Кремле раскритиковали позицию Польши по «Северному потоку-2»

В Москве впервые с 26 июня зарегистрировали менее 100 смертей из-за COVID-19 за сутки Уровень безработицы в столице за полгода снизился почти в 2,5 раза Сорок новых трамваев выйдут на маршруты Москвы на три месяца раньше В столичной подземке с начала года отремонтировано более 70 эскалаторов Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре