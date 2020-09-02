В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о внешней угрозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко самостоятельно делает заявления о внешней угрозе, он не согласовывает их с Владимиром Путиным. Об этом сообщил на брифинге для представителей СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, необходимости такого согласования нет, передает РИА Новости.

Ранее белорусский лидер, в частности, заявил, что Москва и Минск согласовали совместное использование войск на западной границе Союзного государства в случае угрозы. «Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отмечал, что в случае угрозы Запада внешним границам Союзного государства опасность существует и для России. До этого президент Белоруссии неоднократно утверждал, что западные страны хотят использовать политический кризис в Белоруссии в собственных интересах. Так, по его мнению, Польша собирается захватить Гродненскую область.

