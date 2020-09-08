В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой
Кремль не обладает детальной информацией о том, что произошло с одним из лидеров белорусской оппозиции Марией Колесниковой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пока, по его словам, поступает противоречивая информация.
Песков добавил, что Кремль не одобряет «похищение людей», но призвал отделять похищение от задержания, пишет «Газета.ру».
Комментируя призывы к освобождению политзаключённых в Белоруссии, представитель Кремля отметил, что не готов признать их наличие в республике. По его словам, нужно трактовать каждый случай отдельно, передаёт «Интерфакс».
Люди в масках в понедельник увезли члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову в неизвестном направлении. Сообщалось ,что в Минске её посадили в микроавтобус с надписью «Связь». Информации о её местоположении с тех пор не было. Сегодня утром стало известно, что Колесникову видели на границе с Украиной при прохождении пограничного контроля. По версии белорусских властей, она пыталась «сбежать» из страны вместе с другими оппозиционерами.
Источники «Интерфакс-Украина» утверждают, что Колесникову пытались вывезти из страны насильно, но она порвала паспорт.
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