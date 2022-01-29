В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина и Зеленского в Пекине
На Олимпиаде в Пекине у президента РФ Владимира Путина в связи с ковид-ограничениями не планируется никаких двусторонних встреч. Встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским также не планируется, но ничего нельзя исключить, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова.
«Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем», - отметил официальный представитель Крумля.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет в период с 4 по 20 февраля. По данным СМИ Китая, ожидаются визиты более 20 лидеров государств. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 ОИ-2022 состоятся с рядом ограничений.
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