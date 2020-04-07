В Кремле прокомментировали спор Кадырова с Мишустиным
Противоречий между премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули что Мишустин критиковал регионы за препятствование товарным потокам и транзиту, а глава Чечни лишь уточнил, что в республике этим потокам не мешают, сообщает Ura.ru.
Песков напомнил, что регионы могут сами определять жёсткость мер самоизоляции, но должны взаимодействовать с федеральными властями.
Мишустин, критикуя попытки закрыть границы в некоторых регионах, не уточнял, в каких именно. Рамзан Кадыров, однако, посчитал необходимым ответить премьер-министру. Он написал в своем телеграм-канале, что если речь идёт о Чечне, то Мишустина вели в заблуждение, и попросил обращаться к нему напрямую.
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