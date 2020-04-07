В Кремле прокомментировали спор Кадырова с Мишустиным

В Кремле подчеркнули что Мишустин критиковал регионы за препятствование товарным потокам и транзиту, а глава Чечни лишь уточнил, что в республике этим потокам не мешают, сообщает Ura.ru.

Песков напомнил, что регионы могут сами определять жёсткость мер самоизоляции, но должны взаимодействовать с федеральными властями.

Мишустин, критикуя попытки закрыть границы в некоторых регионах, не уточнял, в каких именно. Рамзан Кадыров, однако, посчитал необходимым ответить премьер-министру. Он написал в своем телеграм-канале, что если речь идёт о Чечне, то Мишустина вели в заблуждение, и попросил обращаться к нему напрямую.

