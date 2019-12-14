В Кремле прокомментировали сообщения о «разговорах на повышенных тонах» в Париже

Как заявил Песков агентству, «попытки были». По его словам, разговор был рабочим.

Ранее замглавы МИД Андрей Руденко, выступая на форуме "Валдай", заявил, что переговоры "нормандской четверки" иногда велись на повышенных тонах.

Напомним, саммит в "нормандском" формате состоялся 9 декабря в Париже. Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.







