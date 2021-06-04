В Кремле прокомментировали слова о «спонсировании» NEXTA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто из «российских олигархов» имелся в виду под словами о «спонсировании» Telegram-канала NEXTA. Об этом представитель Кремля заявил на встрече с журналистами. О неких «российских олигархах», участвовавших в финансировании белорусской оппозиции заявлял глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал слова Макея «чепухой, которая не стоит обсуждения».

«Это возвращение к старому фейку, который мы уже слышали год назад. Никакой крупный предприниматель в России не полез бы в такую опасную политическую историю без определенного согласия российских властей. Пусть Лукашенко выберет, кто у него враги – Америка, Эстония или российские олигархи?» - спрашивает Павловский.

