В Кремле прокомментировали слова о «спонсировании» NEXTA
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто из «российских олигархов» имелся в виду под словами о «спонсировании» Telegram-канала NEXTA. Об этом представитель Кремля заявил на встрече с журналистами. О неких «российских олигархах», участвовавших в финансировании белорусской оппозиции заявлял глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Ранее политолог Глеб Павловский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал слова Макея «чепухой, которая не стоит обсуждения».
«Это возвращение к старому фейку, который мы уже слышали год назад. Никакой крупный предприниматель в России не полез бы в такую опасную политическую историю без определенного согласия российских властей. Пусть Лукашенко выберет, кто у него враги – Америка, Эстония или российские олигархи?» - спрашивает Павловский.
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