В Кремле прокомментировали призыв США выслать 300 российских дипломатов
Призыв американских сенаторов выслать 300 российских дипломатов носит эмоциональный характер, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве - это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — цитирует Пескова ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля добавил, что политика США в отношении России «ведет к страданию народов двух стран».
Накануне ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.
В ответ на это в министерстве иностранных дел России заявили, что в США нет столько дипломатов, сколько предлагается выслать из РФ. Кроме того, в МИД предположили, что таким образом США добиваются закрытия американских загранучереждений.
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