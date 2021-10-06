В Кремле прокомментировали призыв США выслать 300 российских дипломатов

«Чтобы выслать столько дипломатов, их сначала нужно иметь в таком количестве - это первое. Во-вторых, это скорее эмоциональные требования. Они, по всей видимости, даже не знают, сколько российских дипломатов там работают», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что политика США в отношении России «ведет к страданию народов двух стран».

Накануне ряд сенаторов призвали президента США Джо Байдена выслать более 300 дипломатов РФ в случае отказа российской стороны от расширения штата посольства Соединенных Штатов в Москве.

В ответ на это в министерстве иностранных дел России заявили, что в США нет столько дипломатов, сколько предлагается выслать из РФ. Кроме того, в МИД предположили, что таким образом США добиваются закрытия американских загранучереждений.

