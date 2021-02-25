В Кремле прокомментировали претензии Пашиняна к «Искандерам»
В Кремле на фоне критических заявлений премьера Армении Никола Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер» указали на неоднократно доказанную эффективность российской техники в разных уголках мира, передает ТАСС.
«Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Само заявление Пашиняна Песков оставил без комментариев.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. Так глава кабмина отреагировал на заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обвинившего действующие власти в несвоевременном использовании комплексов во время конфликта.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов эфире НСН высказал мнение, что Армения эти комплексы и не применяла.
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