В Кремле прокомментировали планы Турции по спецоперации в Сирии
Специальная операция Турции против курдов в Сирии не будет способствовать стабильности и безопасности в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ранее спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва считает турецкую спецоперацию в Сирии неразумным шагом, который приведет к эскалации напряженности в регионе.
В начале июня Анкара сообщила о планах начать спецоперацию на севере Сирии и Ирака для освобождения этих территорий от «террористических формирований» и установления контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж.
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