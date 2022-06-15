В Кремле прокомментировали планы Турции по спецоперации в Сирии

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Москва считает турецкую спецоперацию в Сирии неразумным шагом, который приведет к эскалации напряженности в регионе.

В начале июня Анкара сообщила о планах начать спецоперацию на севере Сирии и Ирака для освобождения этих территорий от «террористических формирований» и установления контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж.

