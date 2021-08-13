В Кремле прокомментировали обращение «Альянса патриотов Грузии» к Путину
Обращение «Альянса патриотов Грузии» является наглядным подтверждением того, что в Грузии ещё есть «здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между двумя государствами», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Комментируя открытое письмо оппозиционной партии в адрес президента РФ Владимира Путина, в Кремле отметили, что российские власти также разделяют озабоченность состоянием двусторонних связей с Грузией. Кроме того, в администрации российского лидера напомнили, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения».
Ранее лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили сообщила в своём Facebook, что президенту России Владимиру Путину было направлено письмо с просьбой содействовать в урегулировании грузино-российских отношений.
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