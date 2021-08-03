Партия «Альянс патриотов Грузии» написала письмо Путину
Оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии» и её сторонники обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать в урегулировании грузино-российских отношений, сообщила в своём Facebook лидер политическо организации Ирма Инашвили.
По её словам, российскому лидеру было направлено письмо, которое подписали 42 человека. В тексте обращения авторы выразили надежду на его содействие в деле возобновления сотрудничества «в рамках Госдумы, Совета Федерации и администрации президента РФ».
Также в послании говорится о необходимости содействия «в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов».
Авторы считают, что единственным правильным путём является «построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учёта интересов сторон».
«Мы публично обращаемся к президенту России, чтобы вновь разрядить напряжение, восстановить диалог на всех уровнях, возобновить культурно-социальные отношения и, что важно, открыть информационное пространство с обеих сторон, дабы в конце концов найти общий язык», - подчеркнула Инашвили.
Ранее десятилетний Маттиас Брандштеттер из Австрии написал письмо президенту России и призвал его «не терять веру в Европу», сообщает RT.
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