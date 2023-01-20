В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны «раскаяться в цинизме», который те проявляли с 2014 года на фоне конфликта в Донбассе.
Как отметил представитель Кремля, Западу следует раскаяться за «игру в наперстки» в последние восемь лет.
«Когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них», — указал Песков.
По словам пресс-секретаря, западные «игроки» обманывали народ Донбасса и готовили для них страшную участь, «чему Россия воспрепятствовала».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Глава Пентагона заявил о «переломном моменте» в украинском конфликте
- В Кремле не испугались возможных поставок НАТО танков Киеву
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о системах ПВО в Москве
- Телеграм: В Крыму - Сбер, а в Киеве - слив
- В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме
- Нидерланды рассмотрят возможность поставок Украине истребителей F-16
- МИД Китая продолжит прилагать усилия по переговорам на Украине
- В Германии объяснили нежелание поставлять танки Leopard Киеву «историческими причинами»
- В Белгородской области пресекли канал контрабанды военной продукции с Украины
- В Госдуме предложили запретить работу коллекторов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru