В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал западные страны «раскаяться в цинизме», который те проявляли с 2014 года на фоне конфликта в Донбассе.

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Как отметил представитель Кремля, Западу следует раскаяться за «игру в наперстки» в последние восемь лет.

«Когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них», — указал Песков.

По словам пресс-секретаря, западные «игроки» обманывали народ Донбасса и готовили для них страшную участь, «чему Россия воспрепятствовала».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗападРоссияДмитрий Песков
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