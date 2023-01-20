В Кремле призвали Запад раскаяться в цинизме

Как отметил представитель Кремля, Западу следует раскаяться за «игру в наперстки» в последние восемь лет.

«Когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки с минскими договоренностями и сейчас за это расплачиваются. Нужно осознать весь цинизм и негативные последствия для них», — указал Песков.

По словам пресс-секретаря, западные «игроки» обманывали народ Донбасса и готовили для них страшную участь, «чему Россия воспрепятствовала».

