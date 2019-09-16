В Кремле признались, что готовятся к частичному объединению с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность объединения экономических систем РФ и Белоруссии. По его словам, конкретные сроки и этапы будут обнародованы после того, как правительства обеих стран представят соответствующие планы президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Как отмечает Ura.ru, по словам представителя Кремля, план действий в значительной мере уже согласован. Однако конкретика пока держится в секрете, поэтому информация носит предварительный характер.