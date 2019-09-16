В Кремле признались, что готовятся к частичному объединению с Белоруссией

16 сентября14:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность объединения экономических систем РФ и Белоруссии. По его словам, конкретные сроки и этапы будут обнародованы после того, как правительства обеих стран представят соответствующие планы президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

Как отмечает Ura.ru, по словам представителя Кремля, план действий в значительной мере уже согласован. Однако конкретика пока держится в секрете, поэтому информация носит предварительный характер.

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Песков напомнил, что лидеры Белоруссии и России называли срок до нового года, но конкретных договоренностей пока не достигнуто.

Ранее сегодня в СМИ появились сообщения, что экономические системы России и Белоруссии в значительной степени объединятся с января 2021 года. В странах отдельными останутся центральные банки.

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ФОТО: пресс-служба администрации президента РФ
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