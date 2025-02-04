В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие российской недвижимости

Россия примет ответные меры, если Польша будет претендовать на объекты недвижимости РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва будет принимать все возможные меры. При этом Песков указал, что в самой Польше эти шаги ограничены из-за «оголтелой русофобской политики» республики.

«Меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польские власти предъявляют права на несколько принадлежащих России объектов недвижимости, пока российскую сторону не уведомляли о планах на этот счет.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:НедвижимостьПольшаДмитрий Песков

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