В Кремле пригрозили Польше ответом на изъятие российской недвижимости
Россия примет ответные меры, если Польша будет претендовать на объекты недвижимости РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, Москва будет принимать все возможные меры. При этом Песков указал, что в самой Польше эти шаги ограничены из-за «оголтелой русофобской политики» республики.
«Меры взаимности здесь неизбежны в случае, если какие-то действия будут предприниматься польской стороной», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что польские власти предъявляют права на несколько принадлежащих России объектов недвижимости, пока российскую сторону не уведомляли о планах на этот счет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru