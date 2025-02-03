Евросоюз выделил Польше сто миллионов евро на «защиту от России»

По его словам, речь идёт о программе «Восточный щит», на которую Варшава рассчитывет получить от Евросоюза ещё больше денег.

«Я буду убеждать, что уже нет альтернативы, что Европа должна финансировать нашу восточную границу... Это уже началось... считаю это скромным началом», - заключил Туск.

Ранее в Латвию прибыл батальон военных из Швеции для усиления НАТО на границе с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».