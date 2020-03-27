Песков: поправки в Конституцию не вступят в силу без решения граждан

Поправки в Конституцию вступят в силу только после того, как за них проголосуют граждане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду президент России Владимир Путин объявил о переносе голосования с 22 апреля в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, отмечает РИА ФАН.