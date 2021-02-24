В Кремле позитивно оценили итоги встречи Путина с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин положительно оценивает результаты встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной», - сказал пресс-секретарь, добавив, что речь шла об активизации «по линии экономических ведомств», в первую очередь взаимодействия в налоговой сфере, передает RT.
Встреча двух президентов прошла в понедельник, 22 февраля, на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи. Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. Российский лидер назвал их качественными и доступными для граждан России.
Как сообщает РЕН ТВ, в корзине были хамон, сыр, сало.
После переговоров президенты прокатились на горных лыжах.
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