В Кремле позитивно оценили итоги встречи Путина с Лукашенко

Встреча двух президентов прошла в понедельник, 22 февраля, на горнолыжном курорте «Красная поляна» в Сочи. Лукашенко подарил Путину корзину с белорусскими продуктами. Российский лидер назвал их качественными и доступными для граждан России.

Как сообщает РЕН ТВ, в корзине были хамон, сыр, сало.

После переговоров президенты прокатились на горных лыжах.

