Лавров: США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков
Вашингтон, предлагая сотрудничество и оценивая грядущие перспективы, должен учитывать интересы Москвы, а пока в РФ этого не видят, заявил телеканалу «ОТР» глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, разговоры американских коллег о том, как надо урегулировать Украину, а «потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы» звучат параллельно с противоположными событиями. Дипломат указал на вытеснение РФ со всех энергетических мировых рынков.
Министр также отметил, что США за пределами российских богатств тоже должны уважать страну, с которой они намерены сотрудничать.
По словам Лаврова, Россия была готова завершить украинский конфликт на саммите на Аляске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров: США пытаются вытеснить Россию со всех энергетических рынков
