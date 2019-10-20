В Кремле попросили Турцию не мешать в Сирии

Ушаков призвал Анкару не мешать «главному» - развитию политического урегулирования сирийского конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция Турции против сирийских курдов грозит сорвать этот процесс.

Ранее Турция по согласованию с США с 17 октября временно приостановила военные действия в регион. Однако уже на следующий день обе стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима перемирия.

Отметим, что 22 октября в Сочи для встречи с Владимиром Путиным прилетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



