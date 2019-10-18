Политолог предрек «невероятный гнев Вашингтона» в отношении Турции

Сирийские курды заявили, что Турция возобновила атаки в рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашения с США о временном прекращении огня. Атакам, по их словам, подвергается город Рас-эль-Айн. Отмечается, что в городе были слышны звуки выстрелов и виден дым над несколькими кварталами. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «дезинформацией» утверждения о продолжении обстрелов в зоне операции на севере Сирии.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в эфире НСН высказал мнение, что, если сообщения о турецких обстрелах подтвердятся, реакция Вашингтона будет разрушительной для Турции.

«Если они действительно возобновили обстрелы, то гнев в Вашингтоне будет невероятный, Трамп приведет в исполнение свои угрозы. Но нужно понимать, что первоисточником информации являются курды, я хотел бы услышать комментарии менее ангажированных источников», - отметил Макаренко.