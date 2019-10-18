Политолог предрек «невероятный гнев Вашингтона» в отношении Турции
Президент Центра политтехнологий в эфире НСН призвал дождаться информации с разных сторон о возобновлении огня на севере Сирии.
Сирийские курды заявили, что Турция возобновила атаки в рамках операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашения с США о временном прекращении огня. Атакам, по их словам, подвергается город Рас-эль-Айн. Отмечается, что в городе были слышны звуки выстрелов и виден дым над несколькими кварталами. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «дезинформацией» утверждения о продолжении обстрелов в зоне операции на севере Сирии.
Президент Центра политических технологий Борис Макаренко в эфире НСН высказал мнение, что, если сообщения о турецких обстрелах подтвердятся, реакция Вашингтона будет разрушительной для Турции.
«Если они действительно возобновили обстрелы, то гнев в Вашингтоне будет невероятный, Трамп приведет в исполнение свои угрозы. Но нужно понимать, что первоисточником информации являются курды, я хотел бы услышать комментарии менее ангажированных источников», - отметил Макаренко.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции.
Сирийские курды утверждают, что возле города Рас-эль-Айн идут ожесточенные бои. Об этом в эфире НСН рассказал представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад. По его словам, турецкие военнослужащие применяют против курдов запрещённое оружие — напалм и бомбы с белым фосфором.
Операция Анкары «Источник мира», целью которой является борьба с сирийскими курдами, началась 9 октября. Ряд стран призвали Турцию приостановить нападение. В частности, 17 октября была достигнута договоренность между Турцией и США о прекращении огня на севере Сирии.
Нарушение соглашения турками, если оно имело место, не удивило в эфире НСН президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского. По его мнению, все договорённости, заключаемые между странами в таких вопросах, не являются гарантией безопасности и не имеют никакого отношения к реальному положению дел на земле.
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