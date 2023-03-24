В Кремле пока не приняли решение об участии Путина в саммите БРИКС в ЮАР
24 марта 202312:31
Решение о поездке президента Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Об этом решение ... не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что Путин как лидер одной из стран БРИКС приглашен на саммит объединения несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» российского лидера.
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24 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru