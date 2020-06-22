В Кремле похвалились постоянной сменяемостью власти в РФ

В Российской Федерации происходит регулярная ротация власти, и не замечать это было бы абсолютно неверно. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов оценить слова главы государства о том, что если поправка об обнулении президентского срока не будет принята, чиновники вскоре прекратят выполнять свои обязанности, вместо чего станут выяснять, кто станет преемником.

По словам Пескова, это совершенно не означает, что система не функционирует в условиях сменяемости власти. Накануне Владимир Путин подтвердил, что не исключает вероятности баллотироваться на новый срок в 2024 году. При этом действующий президент утверждал, что ничего еще для себя не решил, отмечает RT.

Путин также поделился собственным опытом наблюдения за функционированием госаппарата перед выборами. «Вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников», — заявил президент. Как подчеркнул в связи с этим глава государства, необходимо работать, а не «преемников искать».

Песков также заявил, что Путин вполне доволен выстроенной системой власти в России. Как отмечает Газета.ру, по словам пресс-секретаря, такая оценка складывается из того, что эта структура доказала свою стрессоустойчивость.

