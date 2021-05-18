В Кремле подтвердили участие Путина и Си Цзиньпина в открытии атомного объекта

Мероприятие пройдет 19 мая, торжественная церемония будет осуществлена в формате видеоконференции.

Сообщается также, что речь идет о сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Таньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.

Ранее сообщалось, что «Росатом» поставил рекорд по срокам возведения АЭС. Как пишет РИА Новости, на запуск ядерного реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, который возводился при участии России, потребовалось менее пяти лет с момента начала его строительства.

