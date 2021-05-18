В Кремле подтвердили участие Путина и Си Цзиньпина в открытии атомного объекта
В Кремле подтвердили информацию об анонсированном МИД КНР мероприятии с участием президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. Лидеры стран дадут старт строительству совместного ядерного проекта. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Мероприятие пройдет 19 мая, торжественная церемония будет осуществлена в формате видеоконференции.
Сообщается также, что речь идет о сооружении новых энергоблоков российского дизайна на Таньванской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Ранее сообщалось, что «Росатом» поставил рекорд по срокам возведения АЭС. Как пишет РИА Новости, на запуск ядерного реактора энергоблока №3 Тяньваньской АЭС в Китае, который возводился при участии России, потребовалось менее пяти лет с момента начала его строительства.
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