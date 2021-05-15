Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал Рогозин в Telegram.

Глава госкорпорации отметил, что в 2022 году к Марсу отправится российско-европейская миссия ExoMars.

Ранее стало известно, что космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» в рамках первой миссии Китая на Марс совершил успешную посадку на поверхность планеты.

