Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата на Марс.

Китайский космический аппарат впервые осуществил успешную посадку на поверхность Марса

«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал Рогозин в Telegram.

Глава госкорпорации отметил, что в 2022 году к Марсу отправится российско-европейская миссия ExoMars.

Ранее стало известно, что космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» в рамках первой миссии Китая на Марс совершил успешную посадку на поверхность планеты.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:МарсКитайРоскосмосДмитрий Рогозин
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