Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата на Марс.
«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал Рогозин в Telegram.
Глава госкорпорации отметил, что в 2022 году к Марсу отправится российско-европейская миссия ExoMars.
Ранее стало известно, что космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» в рамках первой миссии Китая на Марс совершил успешную посадку на поверхность планеты.
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