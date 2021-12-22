В Кремле оценили возможность новых контактов Путина и Байдена

Лидеры России и США могут вновь переговорить по видеосвязи до конца текущего года, однако такой контакт может и не состояться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, дистанционное общение Владимира Путина и Джозефа Байдена может быть оперативно согласовано в случае необходимости, однако однозначных договорённостей на этот счёт пока нет. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новых встреч Байдена с Путиным пока не планируется.

Представитель Кремля также подчеркнул, что в позиции России по гарантиям безопасности есть принципиальные моменты, но, в любом случае, Москва заинтересована в переговорах для обсуждения позиций сторон. При этом Песков не стал конкретизировать, от каких принципиальных моментов Россия не готова отказаться.

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в самом начале 2022 года должен состояться первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности.

