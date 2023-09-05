Госдеп пригрозил санкциями в ответ на расширение сотрудничества РФ и КНДР

Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции за расширение военно-технического сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, пишет ТАСС.

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Представитель ведомства прокомментировал сообщения СМИ о планируемом визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

По словам Пателя, США открыто заявляют о последствиях поддержки России. Он пообещал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры.

Сообщения о визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре появилась в газете The New York Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
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