Госдеп пригрозил санкциями в ответ на расширение сотрудничества РФ и КНДР
Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции за расширение военно-технического сотрудничества России и КНДР. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, пишет ТАСС.
Представитель ведомства прокомментировал сообщения СМИ о планируемом визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.
По словам Пателя, США открыто заявляют о последствиях поддержки России. Он пообещал, что Вашингтон вместе с союзниками примет меры.
Сообщения о визите Ким Чен Ына в Россию в сентябре появилась в газете The New York Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Магаданской области заявил о синдроме отложенной жизни в регионе
- Госдеп пригрозил санкциями в ответ на расширение сотрудничества РФ и КНДР
- США проведут новое испытание баллистической ракеты Minuteman III
- Президент Румынии опроверг сообщения о падении российских дронов
- Минобороны РФ: средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью
- Аксаков предрек угасание банковской системы из-за цифрового рубля
- Аграрии Ставрополья пожаловались на подорожание дизтоплива на 40%
- РБК: удаленку для сотрудников Минэка в «Москва-Сити» продлили до 1 декабря
- В СНБО Украины допустили дестабилизацию в стране из-за проведения выборов
- Островок.Ru: Белоруссия и Турция стали лидерами по числу броней россиян на осень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru