В Кремле подтвердили интерес Турции к вступлению в БРИКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверди интерес Турции к вступлению в объединение БРИКС +. По его словам, Анкара давно озвучивает соответствующее намерение.

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал сообщение Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники о том, что турецкая сторона уже подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Агентство цитирует источник, который на условиях анонимности заявил, что таким образом Анкара намерена поддержать развитие многополярного мира, не оставляя своего членства в НАТО.

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Кроме того, источник утверждает, что этот шаг Турция предпринимает из-за расхождения с позицией других членов североатлантического альянса из-за своего решения не разрывать отношения с РФ с начало спецоперации на Украине. Анкара также разочарована отсутствием прогресса в связи с поданной ранее заявкой на вступление в Евросоюз.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальные органы власти Турции пока отказываются подтвердить сообщение о подаче заявления на вступление в БРИКС.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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