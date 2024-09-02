В Кремле подтвердили интерес Турции к вступлению в БРИКС

Кроме того, источник утверждает, что этот шаг Турция предпринимает из-за расхождения с позицией других членов североатлантического альянса из-за своего решения не разрывать отношения с РФ с начало спецоперации на Украине. Анкара также разочарована отсутствием прогресса в связи с поданной ранее заявкой на вступление в Евросоюз.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальные органы власти Турции пока отказываются подтвердить сообщение о подаче заявления на вступление в БРИКС.

