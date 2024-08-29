Турецкий госбанк Ziraat перестал открывать банковские счета в рублях

Ранее Ziraat предоставлял услугу открытия рублевых счетов при наличии вида на жительство, разрешения на работу или регистрации в Турции.

Впервые о проблемах с банковскими переводами между Турцией и Россией стало известно еще в начале лета 2024 года. Представитель крупнейшего частного банка Турции Denizbank сообщал, что проблемы с переводами между Турцией и Россией сохраняются, однако российские граждане по-прежнему могут открывать рублевые счета в частных банках, передает «Радиоточка НСН».