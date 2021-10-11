В Кремле поддержали тезисы Медведева в статье о руководстве Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева про Украину в Кремле считают важной, сообщает РИА Новости.

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По его словам, многое в тексте называется своими именами и уже неоднократно озвучивалось на различных уровнях, например, невыполнение украинским руководством различных договорённостей.

«Безусловно, это очень важная публикация... на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной», - сказал представитель Кремля.

Ранее Медведев опубликовал статью, в которой заявил, что нынешнее украинское руководство - это невежественные и необязательные люди, сообщает RT. По его мнению, переговоры с ними бессмысленны.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украиной надо заниматься «очень активно, а не ждать, пока там все само не навернется».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСовет Безопасности РФ Дмитрий МедведевДмитрий Песков
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