В Кремле поддержали тезисы Медведева в статье о руководстве Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статью зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева про Украину в Кремле считают важной, сообщает РИА Новости.
По его словам, многое в тексте называется своими именами и уже неоднократно озвучивалось на различных уровнях, например, невыполнение украинским руководством различных договорённостей.
«Безусловно, это очень важная публикация... на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной», - сказал представитель Кремля.
Ранее Медведев опубликовал статью, в которой заявил, что нынешнее украинское руководство - это невежественные и необязательные люди, сообщает RT. По его мнению, переговоры с ними бессмысленны.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украиной надо заниматься «очень активно, а не ждать, пока там все само не навернется».
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