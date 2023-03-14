В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа предметно не обсуждалась.

По его словам, подобных инициатив не было. Про отношения с официальным Вашингтоном он сказал, что они находятся «в своей низшей точке», присутствуют только технические контакты.

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При этом ранее Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп уже ранее уже заявил о своем намерении снова баллотироваться на пост президента США.

Также бывший американский лидер обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что он своей внешней политикой привел к образованию альянса Россия — Китай.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КремльВладимир ПутинДональд Трамп
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