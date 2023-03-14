В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа предметно не обсуждалась.
По его словам, подобных инициатив не было. Про отношения с официальным Вашингтоном он сказал, что они находятся «в своей низшей точке», присутствуют только технические контакты.
При этом ранее Дональд Трамп заявил, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп уже ранее уже заявил о своем намерении снова баллотироваться на пост президента США.
Также бывший американский лидер обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что он своей внешней политикой привел к образованию альянса Россия — Китай.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Алаудинов: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
- «Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России
- Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов»
- Армения отказалась от услуг России на переговорах с Азербайджаном
- В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
- Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
- Госдума ввела ответственность за дискредитацию добровольцев СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru