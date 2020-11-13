В Кремле ответили на упреки в недостаточной поддержке Армении

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил слова президента о том, что Москва не забывает об обязанностях по ОДКБ и в случае нападения на территорию союзника и сделает «все возможное» для его защиты.

Он добавил, что Россия считает друзьями одновременно и президента Азербайджана Ильхама Алиева, и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении войны в Карабахе. Сразу после этого началась операция по переброске российских миротворцев на линию разграничения.

