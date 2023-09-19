Байден назвал Путина диктатором

Отмечается, что Байден заявил, что «не встанет на одну сторону с такими диктаторами, как Путин», в ходе своего выступления в бродвейском театре Нью-Йорка на мероприятии по сбору средств на избирательную кампанию действующего президента США.

Байден позволял себе аналогичные заявления в адрес президента России и ранее. Путин в свою очередь ответил поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

Президент США добавил, что его предшественник Дональд Трамп склоняется перед Москвой. « Может, Трамп и его MAGA-друзья склонятся, но я не буду, если меня переизберут», — подчеркнул политик.

Ранее Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны заявил, что сообщил Путину на саммите в Женеве в июне 2021 года, что Китай якобы не уважает Россию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

