В Кремле ответили на публикацию Le Monde о санкциях из-за Навального

Ранее французская газета Le Monde, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Франция и Германия готовят санкционный список по инциденту с Навальным. Перечень якобы включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Издание утверждает, что документ будут обсуждать на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября.

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, он был госпитализирован в омскую больницу. Местные врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. В Германии, куда затем перевезли политика, заявили об отравлении субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Сам оппозиционер заявил, что к его отравлению причастны спецслужбы РФ, якобы действовавшие по приказу Владимира Путина. При этом российская сторона направила в Берлин три запроса о правовой помощи по ситуации, которые пока остались без ответа.

