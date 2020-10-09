В Кремле ответили на публикацию Le Monde о санкциях из-за Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию во французской газете Le Monde о санкциях против России, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, не стоит вести разговор, основываясь на публикациях Le Monde, так как это никак «не может и не должно быть поводом для какой-то реакции».
Ранее французская газета Le Monde, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Франция и Германия готовят санкционный список по инциденту с Навальным. Перечень якобы включает имена девяти российских чиновников, в том числе, из администрации президента РФ и структур госбезопасности. Издание утверждает, что документ будут обсуждать на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе 12 октября.
20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолёте, он был госпитализирован в омскую больницу. Местные врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ с последующим резким изменением сахара в крови. В Германии, куда затем перевезли политика, заявили об отравлении субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
Сам оппозиционер заявил, что к его отравлению причастны спецслужбы РФ, якобы действовавшие по приказу Владимира Путина. При этом российская сторона направила в Берлин три запроса о правовой помощи по ситуации, которые пока остались без ответа.
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