В Кремле ответили на предложение Зеленского о патрулировании границ с РФ в Донбассе

«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Напомним, что с этой инициативой 15 февраля выступил Владимир Зеленский, который выразил надежду, что во время подготовки выборов в регионе граница будет патрулироваться совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской республик.

