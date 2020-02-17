В Кремле ответили на предложение Зеленского о патрулировании границ с РФ в Донбассе
Предложение президента Украины о совместном патрулировании границы с РФ в Донбассе должно обсуждаться с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, однако Киев к такому диалогу пока не готов. Об этом 17 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик», - цитирует ТАСС слова Пескова.
Напомним, что с этой инициативой 15 февраля выступил Владимир Зеленский, который выразил надежду, что во время подготовки выборов в регионе граница будет патрулироваться совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской республик.
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