Нидерланды не дали Москве судить подозреваемых по «Боингу» MH17 в Донбассе

По словам Грапперхауса, предложение от российской стороны поступило в октябре 2019 года. От кого именно, он не уточнил. Нидерланды это предложение отклонили, говорится в материале.

Международная следственная группа считает подозреваемыми россиян Игоря Гиркина (Стрелков), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Как отмечает РИА ФАН, в начале февраля прокуратура Нидерландов заочно предъявила им обвинения. Все четверо объявлены в международный розыск.

