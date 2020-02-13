Нидерланды не дали Москве судить подозреваемых по «Боингу» MH17 в Донбассе
Россия запрашивала у Нидерландов разрешение уголовно преследовать трёх россиян, подозреваемых в причастности к крушению малазийского «Боинга» MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом стало известно из письма министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса парламенту страны, сообщает Ura.ru.
По словам Грапперхауса, предложение от российской стороны поступило в октябре 2019 года. От кого именно, он не уточнил. Нидерланды это предложение отклонили, говорится в материале.
Международная следственная группа считает подозреваемыми россиян Игоря Гиркина (Стрелков), Олега Пулатова и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Как отмечает РИА ФАН, в начале февраля прокуратура Нидерландов заочно предъявила им обвинения. Все четверо объявлены в международный розыск.
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