В Кремле ответили на обвинения в причастности России к инциденту в Минске

В Кремле назвали неадекватными обвинения в причастности России к инциденту с самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он возмутился, что скоро дойдет до того, что Россию будут обвинять просто за ее существование.

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Накануне генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россию в любом случае будут связывать с инцидентом в Минске, но новых санкций придумать не смогут.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:БелоруссияКремль
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