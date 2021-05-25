В Кремле ответили на обвинения в причастности России к инциденту в Минске
В Кремле назвали неадекватными обвинения в причастности России к инциденту с самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он возмутился, что скоро дойдет до того, что Россию будут обвинять просто за ее существование.
Накануне генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Россию в любом случае будут связывать с инцидентом в Минске, но новых санкций придумать не смогут.
Ранее сообщалось, что Великобритания рассмотрит предложение ввести санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Ямал-Европа» после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
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