Экс-советница Обамы заподозрила России в причастности к беспорядкам в США

По словам Сьюзан Райс, для неё не стало бы неожиданностью, если бы выяснилось, что Россия каким-либо образом спонсирует этот процесс.

При этом Райс призналась, что в своих предположениях основывается лишь на собственном опыте, пишет RT. Сейчас у экс-советницы президента нет доступа к данным разведки.

Массовые протесты и беспорядки охватили более 15 городов в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские заподозрили мужчину в том, что он расплатился за сигареты фальшивыми купюрами. При задержании Флойда скрутили трое полицейских, а один из них, белый полицейский Дерек Шовин, наступил ему коленом на шею и так удерживал подозреваемого семь минут, хотя тот говорил, что ему нечем дышать. Джордж позже скончался в реанимации.

Четырёх полицейских уволили только после начала беспорядков, а Шовина обвинили в убийстве по неосторожности.

Экс-министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что власти США не были готовы к правильной реакции на возможные массовые проявления недовольства, связав это с «сытым образом жизни».

