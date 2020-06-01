Экс-советница Обамы заподозрила России в причастности к беспорядкам в США
Бывшая советница экс-президента США Барака Обамы в беседе с телеведущим CNN Вольфом Блитцером заявила, что не удивилась бы, узнав, что Россия занимается подстрекательством к беспорядкам в Соединённых Штатах с помощью соцсетей.
По словам Сьюзан Райс, для неё не стало бы неожиданностью, если бы выяснилось, что Россия каким-либо образом спонсирует этот процесс.
При этом Райс призналась, что в своих предположениях основывается лишь на собственном опыте, пишет RT. Сейчас у экс-советницы президента нет доступа к данным разведки.
Массовые протесты и беспорядки охватили более 15 городов в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские заподозрили мужчину в том, что он расплатился за сигареты фальшивыми купюрами. При задержании Флойда скрутили трое полицейских, а один из них, белый полицейский Дерек Шовин, наступил ему коленом на шею и так удерживал подозреваемого семь минут, хотя тот говорил, что ему нечем дышать. Джордж позже скончался в реанимации.
Четырёх полицейских уволили только после начала беспорядков, а Шовина обвинили в убийстве по неосторожности.
Экс-министр внутренних дел Анатолий Куликов в эфире НСН высказал мнение, что власти США не были готовы к правильной реакции на возможные массовые проявления недовольства, связав это с «сытым образом жизни».
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