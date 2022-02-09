В Кремле отвергли слова Борреля об «авторитарном партнёрстве» России и Китая

Москва категорически не согласна с позицией руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал сотрудничество России и Китая «альянсом двух авторитарных стран, противостоящих демократии». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул неприемлемость формулировки «авторитарный режим». По словам пресс-секретаря президента РФ, Евросоюз не вправе давать такие оценки.

«Мы крупные суверенные страны со своими политическими системами, своим устройством государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам», - подчеркнул Песков.

Боррель заявил об авторитарности России и Китая, комментируя их совместное заявление по итогам переговоров в Пекине Владимира Путина и Си Цзиньпина.

