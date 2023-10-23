В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к происшествию на газопроводе Balticconnector, сообщает РИА Новости.
Комментируя слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о возможном закрытии Балтики для российских судов он указал, что латвийский лидер говорил, думать об этом можно будет в случае, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению трубопровода.
«Он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения... Ещё раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», - заключил представитель Кремля.
Ранее в НАТО приняли решение усилить патрулирование акватории Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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