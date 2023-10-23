В Кремле отвергли обвинения в причастности России к ЧП на Balticconnector

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к происшествию на газопроводе Balticconnector, сообщает РИА Новости.

В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь

Комментируя слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о возможном закрытии Балтики для российских судов он указал, что латвийский лидер говорил, думать об этом можно будет в случае, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению трубопровода.

«Он как раз имел в виду, что если выяснится, что Россия имеет к этому отношение, а я сразу говорю, что Россия не имеет никакого отношения... Ещё раз повторяю, Россия не имеет к этому никакого отношения», - заключил представитель Кремля.

Ранее в НАТО приняли решение усилить патрулирование акватории Балтийского моря после аварии на газопроводе Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковБалтийское МореРоссияГазопровод

Горячие новости

Все новости

партнеры