В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь

Финско-эстонский газопровод Balticconnector мог повредить корабельный якорь. Об этом заявил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в эфире государственного телерадиоканала Yle.

Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

По его словам, повреждение лишь половины трубы газопровода может быть следствием того, что штормовой ветер толкал пришвартованное судно вперед, а якорь начал дрейфовать.

Саволайнен также посоветовал дождаться выводов комиссии касательно причин поломки, прежде чем обвинять кого-либо, в том числе и Россию.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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