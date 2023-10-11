В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь
Финско-эстонский газопровод Balticconnector мог повредить корабельный якорь. Об этом заявил глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен в эфире государственного телерадиоканала Yle.
По его словам, повреждение лишь половины трубы газопровода может быть следствием того, что штормовой ветер толкал пришвартованное судно вперед, а якорь начал дрейфовать.
Саволайнен также посоветовал дождаться выводов комиссии касательно причин поломки, прежде чем обвинять кого-либо, в том числе и Россию.
Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость авиабилетов из Израиля в Россию превысила 100 тысяч рублей
- Закрытая премьера киноальманаха «Смешарики снимают кино» прошла в Москве
- В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь
- Певец Дима Билан был госпитализирован с бронхитом
- Жена Уилла Смита призналась, что не живет с ним семь лет
- Путин заявил, что Украина ежемесячно получает деньги за транзит газа
- В Госдуму внесли законопроект о запрете животных в цирках
- Трутнев: Россия в два раза сократила импорт рыбной продукции из Японии
- Пермский девятиклассник угнал автомобиль директора ЧОПа
- Корпорация Xerox продала свой российский бизнес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru