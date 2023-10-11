В Финляндии заявили, что газопровод Balticconnector мог повредить якорь

По его словам, повреждение лишь половины трубы газопровода может быть следствием того, что штормовой ветер толкал пришвартованное судно вперед, а якорь начал дрейфовать.

Саволайнен также посоветовал дождаться выводов комиссии касательно причин поломки, прежде чем обвинять кого-либо, в том числе и Россию.

Ранее заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что подрыв газопровода Balticconnector выгоден тем, кто хочет усилить напряженность между Россией и Евросоюзом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

