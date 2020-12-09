В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

К слову, в июле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в нынешних условиях «немыслима».

Тогда он отверг предположения журналистов о такой встрече, хотя географически Путин и Зеленский были недалеко друг от друга: когда Путин находился в Керчи, Зеленский отдыхал на острове Бирючий в Херсонской области, передаёт РИА ФАН.

Встреча лидеров двух стран в Крыму, по мнению главу украинской дипломатии, возможна только в одном случае: на церемонии снятия российского флага и восстановлении суверенитета Украина на полуострове.