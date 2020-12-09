В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

Кремль оценил вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что встреча ради встречи не нужна – она должна быть хорошо подготовлена, сообщает РИА Новости.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что «субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей, однако в этом плане ситуация тяжелая».

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К слову, в июле глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в нынешних условиях «немыслима».

Тогда он отверг предположения журналистов о такой встрече, хотя географически Путин и Зеленский были недалеко друг от друга: когда Путин находился в Керчи, Зеленский отдыхал на острове Бирючий в Херсонской области, передаёт РИА ФАН.

Встреча лидеров двух стран в Крыму, по мнению главу украинской дипломатии, возможна только в одном случае: на церемонии снятия российского флага и восстановлении суверенитета Украина на полуострове.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:КремльВстречаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир Путин
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