Мягкая сила. Царёв одобрил встречи депутатов Украины и России

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН поддержал инициативу о межпарламентском взаимодействии в контексте решения вопросов, связанных с конфликтом в Донбассе.

«Я считаю, нет ничего плохого в том, если будут проходить встречи на разных уровнях, тем более представителей такого важного органа, как парламент. Есть такое понятие «мягкая сила». Я думаю, что в рамках этого проекта и надо развивать такие встречи. Парламент – это представители народа. Мы знаем, что люди, голосовавшие за оппозиционную платформу «За життя» («За жизнь» Медведчука – прим. НСН), выступают за дружбу с Россией. Их представители есть в Верховной Раде, они выступают за мир в Донбассе, и они приехали в Россию. Это нормально, это правильно», - заявил он.

«Оппозиционную платформу – За жизнь» в Верховной Раде Украины представляют 44 депутата. Нынешнее название она получила после прихода Медведчука в политсовет партии в 2018 году.

Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что за первые девять месяцев президентства Владимира Зеленского они не наблюдают никаких реальных действий со стороны Киева, направленных на урегулирование в Донбассе.

К слову, бывший народный депутат Украины Виктория Войцицкая в эфире телеканала «Прямой» назвала визит депутатов «Оппозиционной платформы» в Москву «пощёчиной» лично Зеленскому.

