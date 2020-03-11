Мягкая сила. Царёв одобрил встречи депутатов Украины и России
Сторонники инициаторов встреч из украинской партии «За жизнь» выступают за дружбу с Россией, отметил в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во вторник прибыл в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Украинский политик заявил о намерении создать рабочую группу, которая бы организовала встречу парламентариев стран «нормандского формата» - Украины, России, Франции и Германии. Медведчук считает, что парламентарии из других стран могли бы убедить украинских коллег в полной мере реализовать Минские соглашения через законодательную работу. В среду депутаты «Оппозиционной платформы» присутствовали на пленарном заседании Госдумы.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН поддержал инициативу о межпарламентском взаимодействии в контексте решения вопросов, связанных с конфликтом в Донбассе.
«Я считаю, нет ничего плохого в том, если будут проходить встречи на разных уровнях, тем более представителей такого важного органа, как парламент. Есть такое понятие «мягкая сила». Я думаю, что в рамках этого проекта и надо развивать такие встречи. Парламент – это представители народа. Мы знаем, что люди, голосовавшие за оппозиционную платформу «За життя» («За жизнь» Медведчука – прим. НСН), выступают за дружбу с Россией. Их представители есть в Верховной Раде, они выступают за мир в Донбассе, и они приехали в Россию. Это нормально, это правильно», - заявил он.
«Оппозиционную платформу – За жизнь» в Верховной Раде Украины представляют 44 депутата. Нынешнее название она получила после прихода Медведчука в политсовет партии в 2018 году.
Ранее советник главы Луганской народной республики, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что за первые девять месяцев президентства Владимира Зеленского они не наблюдают никаких реальных действий со стороны Киева, направленных на урегулирование в Донбассе.
К слову, бывший народный депутат Украины Виктория Войцицкая в эфире телеканала «Прямой» назвала визит депутатов «Оппозиционной платформы» в Москву «пощёчиной» лично Зеленскому.
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