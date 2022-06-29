В Кремле оценили слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков иронично прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «токсичной маскулинности» российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Путин вряд ли начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной». Британский премьер назвал действия президента России «идеальным примером токсичной маскулинности».
«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания Джонсона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru