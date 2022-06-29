В Кремле оценили слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина

Ранее Джонсон в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Путин вряд ли начал бы спецоперацию на Украине, «если бы был женщиной». Британский премьер назвал действия президента России «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают высказывания Джонсона.

