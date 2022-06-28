Джонсон призвал российских ученых переезжать в Великобританию
Британский премьер-министр Борис Джонсон на полях саммита «Большой семерки» призвал российских ученых переезжать в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.
Как отметил премьер, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства украинских и британских университетов, позволяющей ученым из Украины заниматься исследованиями в учреждениях Соединенного Королевства, пишет РИА ФАН. Джонсон пригласил в страну всех российских ученых и исследователей, которые не чувствуют себя в безопасности в РФ.
«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил премьер.
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