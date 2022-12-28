В Кремле оценили призыв Медведева ограничить права уехавших россиян

«Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональные моменты, конечно. Очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», - добавил Песков.

При этом, по мнению Медведева, «предатели, которые ненавидят свою страну», должны рассматриваться как враги общества независимо от юридической квалификации их действий.

Ранее президент РФ Владимир Путин не стал давать оценок тем, кто покинул страну после начала специальной военной операции на Украине. На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он предположил, что уехавшие не считают Россию своей родиной, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

