В Кремле оценили переброску ВС Польши к границе с Белоруссией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска польских военнослужащих к белорусской границе вызывает обеспокоенность, сообщает РИА Новости.

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По его словам, подобные действия говорят об агрессивности Польши и враждебном отношение «и к Белоруссии, и к Российской Федерации».

«Конечно, это повод для повышенного внимания», – заключил представитель Кремля.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о переброске к границе с Белоруссией двух бригад военных из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаПольшаБелоруссияДмитрий Песков

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