В Кремле оценили переброску ВС Польши к границе с Белоруссией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переброска польских военнослужащих к белорусской границе вызывает обеспокоенность, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные действия говорят об агрессивности Польши и враждебном отношение «и к Белоруссии, и к Российской Федерации».
«Конечно, это повод для повышенного внимания», – заключил представитель Кремля.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о переброске к границе с Белоруссией двух бригад военных из-за присутствия в соседней стране бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru