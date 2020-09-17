В Кремле оценили обвинения Польши по крушению самолета с Качиньским

Москва негативно относится к обвинениям польской стороны по обстоятельствам крушения самолета с президентом республики Лехом Качиньским под Смоленском. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что не обладает информацией о возможном обращении Варшавы в Генеральную прокуратуру РФ с запросом об аресте смоленских авиадиспетчеров, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в столичный районный суд Мокотув прошение о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета в апреле 2010 года. Польская прокуратура обвиняет их в «умышленном доведении до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей».

В Совете Федерации выразили уверенность, что российская сторона не выдаст Польше авиадиспетчеров, поскольку это запрещает российская Конституция, отмечает RT.