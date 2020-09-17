В Кремле оценили обвинения Польши по крушению самолета с Качиньским
Москва негативно относится к обвинениям польской стороны по обстоятельствам крушения самолета с президентом республики Лехом Качиньским под Смоленском. С таким комментарием выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он заявил, что не обладает информацией о возможном обращении Варшавы в Генеральную прокуратуру РФ с запросом об аресте смоленских авиадиспетчеров, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно, что первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в столичный районный суд Мокотув прошение о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета в апреле 2010 года. Польская прокуратура обвиняет их в «умышленном доведении до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей».
В Совете Федерации выразили уверенность, что российская сторона не выдаст Польше авиадиспетчеров, поскольку это запрещает российская Конституция, отмечает RT.
Первый борт Польши Ту-154 с президентом страны разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Погибли все 96 пассажиров и восемь членов экипажа. Польская делегация направлялась для участия в траурных мероприятиях по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.
Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной крушения стал отказ экипажа уходить на запасной аэродром из-за плохих погодных условий, недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа, который допустил ошибки.
Однако новые власти Польши не согласились с выводами МАК. Они обвиняют российских диспетчеров в крушении самолета.
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