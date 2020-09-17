«Никого выдавать не будем!» В Совфеде ответили Польше по аресту диспетчеров
Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности в эфире НСН рассказал, какой ответ должна дать Россия на требование Польши арестовать российских диспетчеров.
В случае выдачи польским судом решения об аресте трех российских диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета Ту-154, Генпрокуратура Польши намерена объявить их в международный розыск. Ведомство уже направило ходатайство об аресте в окружной суд района Варшава-Мокотов. Диспетчеров обвиняют в преднамеренной провокации авиакатастрофы с польским президентом в 2010 году.
Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что Россия не намерена передавать своих граждан Польше.
«Конечно, никто никого выдавать не будет, потому что это незаконно, несправедливо и самое главное контрпродуктивно. Диспетчеры дали команду «Не садиться», они отправили самолеты, и два развернулись и ушли в аэродромы Москвы, из-за погодных условий не сели в Смоленске. Поэтому со стороны диспетчеров никакой ошибки не было. Это польская сторона не выполнила указания диспетчеров. Международная комиссия по расследованию происшествий в авиации все ответы абсолютно четко дала. Поэтому это попытка прогнуться перед хозяином и втянуть Россию в очередную негативную повестку. Мы обязательно на эту русофобию ответим», - сказал Клинцевич.
По его словам, в качестве ответа российскому правительству необходимо рассмотреть вариант изменения отношения к продаже польских товаров на российском рынке.
«Я считаю, что эти реакции должны быть достаточно жесткие. Нам пора прекратить соглашательскую позицию с точки зрения того, как продвигаются, используя Белоруссию, польские товары, в том числе и на российский рынок», - пояснил позицию собеседник НСН.
Также он отметил, что конфликт с Польшей вокруг крушения самолета президента Качиньского «в ближайшее время не разрешится».
«Потому что нынешние политики считают себя в праве эту тему эксплуатировать из-за некомпетентности и безграмотности людей. Видите ли показывают свою самостоятельность, суверенность и то, что они борются с кем-то. Хотя с ними никто не борется», - заключил парламентарий.
Авиалайнер Ту-154 10 апреля 2010 года потерпел крушение во время посадки в аэропорту Смоленск-Северный. 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в селе Катынь Смоленской области.
Еще в 2011 году Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пришел к выводу, что причиной катастрофы стали нарушения в подготовке экипажа и проблемы в обеспечении полета. Самолет пошел на посадку, несмотря на плохую видимость из-за густого тумана. Тогда Польша выразила согласие с выводами МАК, однако нынешняя власть в стране решила инициировать повторное расследование. Подобные действия в России считают политически мотивированными.
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