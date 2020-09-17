«Никого выдавать не будем!» В Совфеде ответили Польше по аресту диспетчеров

В случае выдачи польским судом решения об аресте трех российских диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолета Ту-154, Генпрокуратура Польши намерена объявить их в международный розыск. Ведомство уже направило ходатайство об аресте в окружной суд района Варшава-Мокотов. Диспетчеров обвиняют в преднамеренной провокации авиакатастрофы с польским президентом в 2010 году.

Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что Россия не намерена передавать своих граждан Польше.

«Конечно, никто никого выдавать не будет, потому что это незаконно, несправедливо и самое главное контрпродуктивно. Диспетчеры дали команду «Не садиться», они отправили самолеты, и два развернулись и ушли в аэродромы Москвы, из-за погодных условий не сели в Смоленске. Поэтому со стороны диспетчеров никакой ошибки не было. Это польская сторона не выполнила указания диспетчеров. Международная комиссия по расследованию происшествий в авиации все ответы абсолютно четко дала. Поэтому это попытка прогнуться перед хозяином и втянуть Россию в очередную негативную повестку. Мы обязательно на эту русофобию ответим», - сказал Клинцевич.